Kim Milyoner Olmak İster bu akşam seçim sebebiyle yok

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 20:25 - Güncelleme: 31 Mart 2024 20:26 - Güncelleme:

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 31 Mart akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Programın seyircileri ise neden yok sorusuna cevap arıyor. Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma bugün yayınlanmıyor.