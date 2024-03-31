Kim Milyoner Olmak İster bu akşam seçim sebebiyle yok
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 31 Mart akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Programın seyircileri ise neden yok sorusuna cevap arıyor. Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma bugün yayınlanmıyor.
Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı bugün yayın akışında yer almıyor. ATV ekranlarında yayınlanan yarışmanın izleyicileri neden yok merak ediyor. Program yerel seçim sebebiyle ekranlara gelmeyecek.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?
Sevilen program 31 Mart yerel seçimi nedeniyle bu hafta ekranlarda yer almıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölüm ile yayınlanması bekleniyor. ATV ekranlarında Yerel Seçim 2024 programı yer alacak.
YAYIN AKIŞI 31 MART
06.50 | Kuruluş Osman
07.30 | ATV'de Hafta Sonu
10.00 | Yabancı Sinema
12.20 | Dizi TV
13.10 | Yaban Çiçekleri
16.00 | Yerel Seçim 2024
Kaynak: Türkiye Gazetesi