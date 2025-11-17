Milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak ılan Kabine Toplantısı'nda. Yeni haftanın kritik kararların alınacağı, ekonomi, iç ve dış siyasetin önemli başlıklarının değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

Türkiye gündemini belirleyen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınacak kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kritik toplantı! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi konular konuşulacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Kabine Toplantısı 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yani bügün gerçekleşecek. Toplantının saati henüz açıklanmadı ancak öğleden sonra yapılması bekleniyor.

17 KASIM KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

17 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak, ve 20 askerimizin şehit olduğu kazanın son durumu, PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar, ekonomideki gelişmeler ve enflasyonla mücadele, Gazze ile Suriye arasındaki yaşananlar ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete seslenerek kararları açıklaması bekleniyor.

