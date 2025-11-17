ABD Başkanı Donald Trump, Florida ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Venezuela ile ilgili sorulara önce “Hayır, yok” dedi ancak ardından “Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki hafta sonu ziyaretinin ardından Washington’a dönmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Venezuela ile ilgili bir gelişme olup olmadığı sorusuna önce “Hayır, yok” cevabını veren Trump, ardından ülke gündemini hareketlendiren sözler sarf etti:

"Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar."

Soruların devam etmesi üzerine Trump bu kez daha da net konuştu:

"Venezuela görüşmek istiyor. Bunun ne anlama geldiğini siz söyleyin… Ben herkesle görüşürüm.”

AFP’nin elde ettiği verilere göre, ABD ordusu Eylül ayından bu yana uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda en az 83 kişiyi öldürdü. Ancak Washington, öldürülen kişilerin kaçakçı olduğuna dair ayrıntı paylaşmadı.

"KONGRE’Yİ BİLGİLENDİRİYORUZ"

Trump, Venezuela konusunda Kongre ile “potansiyel seçenekleri” görüşüp görüşmediği sorusuna da cevap verdi:

"Kongre’yi işin içinde tutmak istiyoruz."

ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kongre’yi bilgilendirmekle görevlendirildiğini belirtti. Ancak gizli bilgilerin sızdırılmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

"Onaylarını almak zorunda değiliz ama onları bilgilendirmek iyi bir şey. Tek istemediğim şey, ordu ve CIA’yı riske atabilecek gizli bilgilerin sızdırılması."

"VENEZUELA HAPİSHANE NÜFUSUNU ABD’YE GÖNDERDİ"

Trump, Maduro yönetiminin “hapishane nüfusunun neredeyse tamamını” ABD’ye gönderdiğini iddia etti. Açıklamasında eski Başkan Joe Biden yönetimine yüklendi:

"20-25 milyon insanın ABD’ye akın etmesine izin verdiler."

EPSTEİN SORUSU TRUMP’I KIZDIRDI

ABD’de cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili soru yöneltilmesi üzerine Trump gerildi:

"Berbat bir muhabirsiniz… Sahte haber yapanlar, yönetimimin başarısını gölgelemek için bunu gündeme getiriyor."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETİYOR"

Trump’ın açıklamalarından sadece saatler önce, ABD Dışişleri Bakanlığı kritik bir duyuru yaptı. Bakanlık, Cartel de los Soles adlı yapının “Yabancı Terör Örgütü (FTO)” olarak tanımlanacağını açıkladı.

Açıklamada örgütün, “meşru kabul edilmeyen Nicolas Maduro tarafından yönetildiği” iddia edildi.

NEW YORK YORUMUYLA ŞAŞIRTTI

Gazeteciler konuyu sormamış olmasına rağmen Trump, New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani hakkında da konuştu:

"New York Belediye Başkanı Washington’a gelip bizimle görüşmek istiyor, bir çözüm yolu bulacağımızı söyleyebilirim. New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz."

Trump daha önce Mamdani’nin seçilmesi durumunda New York’a federal fonları kesme tehdidinde bulunmuştu.

MÜZEYYEN BIYIK

