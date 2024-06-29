Kullanıcılar Instagram’da bağlantı sorunu olduğunu bildirdi

Milyonlarca vatandaşın kullandığı platform olan Instagram'da bugün yaşanan erişim probleminin ardından çöktü mü, neden açılmıyor merak edildi. 29 Haziran'da meydana gelen teknik arızayla beraber bağlantı sorunu hatası bildirildi.

Tüm dünyanın her yerinden kullanılan Instagram uygulamasında bugün sabah saatlerinde olan erişim hatasından sonra kullanıcılar sosyal medya hesaplarından sorun olduğunu ifade ederken neden çalışmıyor, akış yenilenmiyor aramasını yaptı.

29 HAZİRAN INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün sabah saatlerinde uygulamada meydana gelen teknik arızanın ardından bazı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar akışın yenilenmediğini ifade ederken bazı hesaplar sorunsuz olarak giriş yapabiliyor. Problemin kısa sürede düzelmesi beklenirken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.