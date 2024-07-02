La Casa De Papel'in oyuncusu Luka Peroš, Mehmed Fetihler Sultanı'na konuk olacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde heyecan sürerken katılacak bir konuk oyuncu izleyiciyi heyecanlandırdı. Dijital platform dizisi olan La Casa de Papel'de Marsilya rolünü oynayan Luka Peros'un konuk olması üzerine Giovanni Giustiniani karakterini kim oynuyor, gerçekte kim merak edildi.

Mehmed Fetihler Sultanı, yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilirken dahil olacak olan yeni konuk oyuncu gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmasının ardından ekranlara ara veren diziye, La Casa De Papel'in oyuncusu katılıyor.

MEHMET FETİHLER SULTANI GİOVANNİ GİUSTİNİANİ KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT 1'de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisine, La Casa de Papel'de Marsilya rolünü oynayan Luka Peroš konuk oyuncu olarak.

Serkan Çayoğlu ile bir yemekte buluşan oyuncunun görüntülenmesinin ardından başrol oyuncusu Çayoğlu şu sözleri söyledi:

“Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız. Dünya standartlarında oyuncularla çalışmak bizim için de çok güzel… Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki… Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak. Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor”

OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler arasında Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Ertuğrul Postoğlu, Ayşegül Günay, Beyti Engin, Mim Kemal Öke, Emine Ün, Ali Sinan Demir, Kaan Yalçın, Ali Buhara Mete yer aldı.