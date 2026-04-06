Türkiye Bilimler Akademisi’nin TİBKM Projesi kapsamında yayımladığı 8 yeni eserden biri “Tuhfetü’t-Tâlibîn” oldu. 16. yüzyıl Osmanlı âlimi Lütfi Paşa’nın dinî ve ilmî mirasını günümüze taşındı.

Türkiye Bilimler Akademisi, “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi” kapsamında 8 yeni eser yayımladı. Klasik metinlerin tıpkıbasım, transliterasyon ve çeviri yöntemleriyle yeniden hazırlandığı eserlerden biri de Osmanlı ilim geleneğinin önemli örneklerinden “Tuhfetü’t-Tâlibîn”.

16. yüzyılda yaşamış devlet adamı ve âlim Lütfi Paşa tarafından kaleme alınan eser, dönemin dinî hayatına ışık tutan önemli bir ilmihâl niteliği taşıyor.

Eser, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarından Dr. Nurullah Arvas tarafından bilimsel usuller çerçevesinde yayına hazırlanarak günümüz okuyucusuna sunuldu.

Lütfi Paşa’nın “Tuhfetü’t-Tâlibîn” kitabı neşredildi

Kanuni Sultan Süleyman devrinde sadrazamlık görevinde bulunan Lütfi Paşa, görevinden ayrıldıktan sonra Dimetoka’da ilmi çalışmalarda bulunmuştu. “Tuhfetü’t-Tâlibîn”, yalnızca dinî içerikli bir metin değil, aynı zamanda Türkçenin tarihî gelişimi ve Osmanlı ilmihâl geleneği açısından da kıymetli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Doktor Nurullah Arvas'ı bu çalışmasından dolayı tebrik etti. Debik, 'Böylesi eserleri günümüz Türkçesine kazandırılması önemlidir' dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası