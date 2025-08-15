Marmaray çalışıyor mu, seferler iptal mi? Marmaray seferleri son durum

Marmaray çalışıyor mu, seferler iptal mi araştırılıyor. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarını birleştiren Marmaray, günlük yüz binlerce yolcunun kullandığı kritik bir ulaşım hattı olarak öne çıkıyor.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray, İstanbul’un toplu ulaşım sisteminin belkemiği olarak her gün yaklaşık 600 bin yolcuya hizmet veriyor.

15 Ağustos 2025 tarihinde İçmeler-Pendik hattında demiryolu üzerine ağaç düşmesi nedeniyle Pendik-Gebze arasında seferler geçici olarak durduruldu.

Marmaray resmi hesabından açıklama yaptı.

Sayın Yolcularımız,

İçmeler–Pendik hattında demiryolu üzerine ağaç düşmesi nedeniyle Pendik–Gebze arasında tren seferlerimiz geçici olarak durdurulmuştur.

Yaşanan aksaklık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

MARMARAY SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Marmaray’da seferleri yalnızca Pendik-Gebze arasındaki hat üzerinde iptal edildi. Demiryolu üzerine düşen ağaç nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Diğer hatlar, Halkalı-Gebze ve Ataköy-Pendik güzergahlarında seferler normal seyrinde devam ediyor.