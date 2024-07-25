MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu! İşte MasterChef’te bu gecenin kazanan ismi

MasterChef’te ana kadroya katılacak 12. isim bu gece belli oluyor. Yarışmacılar, şeflerin verdiği "kiraz" temalı tabak yarışmasında tüm hünerlerini sergileyecekler. İkinci etapta verilen yemeği en iyi yapan isim, ana kadroya katılacak 12. yarışmacı olacak.

MasterChef Türkiye 2024 sezonu heyecanla devam ediyor. Masterchef 12. yarışmacı bu akşam belirleniyor.

MASTERCHEF 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın ana kadrosuna girecek 12. isim bu akşam belli olacak. Yarışmacılar, şeflerin verdikleri "kiraz" temalı tabak hazırlama görevini tamamladıktan sonra, ikinci etapta belirlenen yemeği en iyi şekilde yaparak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışacak

Önceki bölümlerde ana kadroya giren yarışmacılar arasında Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril ve Semih yer alıyor. En son 11. önlüğü kazanan Semih olmuştu. Bu akşam ise 12. önlüğü kazanarak ana kadroya dahil olacak son isim açıklanacak.

Yarışmanın son etabı oldukça çekişmeli geçiyor. İlk etapta yarışmacılar, "kiraz" temalı tabaklarıyla şefleri etkilemeye çalıştılar. Şefler, en teknik ve lezzetli tabağı hazırlayan yarışmacıları belirleyerek ikinci etaba taşıdı. İkinci etapta ise verilen yemeği en iyi şekilde yaparak şeflerin beğenisini kazanan yarışmacı, MasterChef Türkiye ana kadrosunun 12. yarışmacısı olacak.