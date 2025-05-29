Mayıs ayında şaşırtan görüntüler! Antalya'nın o ilçesi beyaza büründü

Mayıs ayında Antalya'da beklenmedik bir doğa olayı yaşandı. 1860 metre rakımlı Antalya Alacabel’de saat 13.00 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. 15 santimetreyi bulan dolu, kar görüntülerini aratmadı.

Antalya'nın Alacabel ilçesinde Mayıs ayında şaşırtan bir olay yaşandı.

1860 metre rakımlı Alacabel’de saat 13.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı, Seydişehir istikameti boyunca 3 kilometrelik alanda saat 14.00’e kadar devam etti.

KIŞ MEVSİMİNİ ARATMADI

Akseki-Seydişehir karayolunda 15 santimetreyi bulan dolu, kar görüntülerini aratmadı.

Karla mücadele ekibi, yolda biriken doluları bir saatlik çalışmayla temizledi.