2026 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme takvimi yayımlandı. Belirlenen takvime göre, süreç mayıs ayında başlayacak, temmuzda göreve başlama ile tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere yönelik 2026 yılı yeniden görevlendirme takvimini yayımladı. Süreç, bulunduğu eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticilerin belirlenmesi ve duyurulmasıyla başlayacak.

Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin başvurular 12-14 Mayıs 2026 tarihlerinde alınacak. İl Değerlendirme komisyonu tarafından yönetici olarak yeniden görevlendirileceklerin değerlendirilmesi 15-21 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak, değerlendirme sonuçları ise 22 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacak.

TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ

Boş kontenjanlar 15 Haziran 2026'da elektronik ortamda ilan edilecek. Yeniden yönetici görevlendirme tercihleri 19-22 Haziran tarihleri arasında alınacak ve 23 Haziran'a kadar onaylanacak.

Atama sonuçları 25 Haziran 2026'da açıklanacak. Yeniden yönetici olarak görevlendirilenler ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren görevlerine başlayacak.

