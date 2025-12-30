TRT 1 ekranlarında her Salı yayınlanan popüler dizi "Mehmed: Fetihler Sultanı" yayın tarihiyle gündeme geldi. Yeni yıl haftası kapsamında bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasıyla değişiklik gösterdi. Gözler TRT 1’in 30 Aralık Salı günkü resmi yayın programına çevrildi.

Yeni yıl haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayın akışlarında revizyona gidildi. Bu kapsamda Mehmed: Fetihler Sultanı'nın takipçileri, yılın son Salı gününde "Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1’in 30 Aralık tarihli yayın akışı incelendiğinde, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı görülüyor. Mehmed: Fetihler Sultanı 30 Aralık 2025 Salı günü 20.00'de 63.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZET

Şehzade Bayezid ve Mustafa, Şehzade Süleyman’ın hain planlarıyla kurduğu ölümcül tuzağın ortasında kalırken, şehadeti göze alarak cesurca mücadele etmeye hazırlanır. Ancak beklenmedik bir hamle, yalnızca onları kurtarmakla kalmaz; Anadolu’daki güç dengelerini de kökten değiştirecek yeni bir sürecin kapısını aralar. Bu büyük çatışmada kimin galip geleceği ise merak konusu haline gelir.

Öte yandan Sultan Mehmed, Tokat’ta ihanet edenlerle yüzleşir. Bu yüzleşme, sert bir infaz ve sarsıcı bir kararla sonuçlanırken, Osmanlı’nın düşmanlarına verdiği mesaj açık ve nettir: İhanetin bedeli ağırdır.

30 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 – İstiklal Marşı

05:25 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

15:30 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Mavzer | Türk Sineması

01:45 - Seksenler

03:00 - Lingo Türkiye

04:05 - Kasaba Doktoru

