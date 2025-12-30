Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 30 Aralık TRT 1 yayın akışı
TRT 1 ekranlarında her Salı yayınlanan popüler dizi "Mehmed: Fetihler Sultanı" yayın tarihiyle gündeme geldi. Yeni yıl haftası kapsamında bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasıyla değişiklik gösterdi. Gözler TRT 1’in 30 Aralık Salı günkü resmi yayın programına çevrildi.
Yeni yıl haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayın akışlarında revizyona gidildi. Bu kapsamda Mehmed: Fetihler Sultanı'nın takipçileri, yılın son Salı gününde "Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.
MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1’in 30 Aralık tarihli yayın akışı incelendiğinde, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı görülüyor. Mehmed: Fetihler Sultanı 30 Aralık 2025 Salı günü 20.00'de 63.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZET
Şehzade Bayezid ve Mustafa, Şehzade Süleyman’ın hain planlarıyla kurduğu ölümcül tuzağın ortasında kalırken, şehadeti göze alarak cesurca mücadele etmeye hazırlanır. Ancak beklenmedik bir hamle, yalnızca onları kurtarmakla kalmaz; Anadolu’daki güç dengelerini de kökten değiştirecek yeni bir sürecin kapısını aralar. Bu büyük çatışmada kimin galip geleceği ise merak konusu haline gelir.
Öte yandan Sultan Mehmed, Tokat’ta ihanet edenlerle yüzleşir. Bu yüzleşme, sert bir infaz ve sarsıcı bir kararla sonuçlanırken, Osmanlı’nın düşmanlarına verdiği mesaj açık ve nettir: İhanetin bedeli ağırdır.
30 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 – İstiklal Marşı
05:25 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
15:30 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Mavzer | Türk Sineması
01:45 - Seksenler
03:00 - Lingo Türkiye
04:05 - Kasaba Doktoru