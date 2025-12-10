Gazeteci ve savaş muhabiri Mehmet Akif Ersoy'un babasının kim olduğu sorusu, son zamanlarda kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Arama motorlarından özellikle "Nadir Ersoy" ismi sık sık araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gazeteci ve Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ersoy'un babası da mercek altına alındı. Özellikle sosyal medyada "Mehmet Akif Ersoy'un babası kimdir?" sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Mehmet Akif Ersoyun babası kimdir? Nadir Ersoyun hayatı araştırılıyor

MEHMET AKİF ERSOY'UN BABASI KİMDİR?

Nadir Ersoy, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un babasıdır. Ancak hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

Bir dönem yerel gazetede çalıştığına dair söylentiler ortaya atılsa da Nadir Ersoy hakkında pek güvenilir bir kaynak bulunmamaktadır.

Nadir Ersoy’un doğum yeri veya memleketi hakkında resmi bir bilgiye ulaşılmamıştır.

