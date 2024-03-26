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Merih Demiral hangi takımda oynuyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merih Demiral hangi takımda oynuyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merih Demiral, Suudi Profesyonel Ligi'nde El-Ehli takımında oynuyor.| Avusturya - Türkiye maçında ilk 11 olarak sahaya çıkan Merih Demiral'ın futbol kariyeri merak ediliyor. İşte, detaylar...

26 yaşındaki Demiral'ın hangi takımda oynadığı ve futbol kariyerine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Stoper mevkiinde oynayan ve Türk milli takımında da forma giyen yıldız futbolcu, Suudi Profesyonel Ligi'nde El-Ehli takımında forma giyiyor.

FUTBOL KARİYERİ 

Demiral, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. 2016 yılında Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı. Ardından bir yıl sonra Sporting B takımına transferi gerçekleşti. 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'a kiralanan oyuncu, 30 Ocak 2019 tarihinde, Sassuolo'ya kiralandı. 5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservisle 5 yıl süreyle Juventus'a transferi gerçekleşti. Burada 2 sezon forma giyen Demiral, 20 milyon satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. Son olarak 2023 yılında Suudi Profesyonel Ekibi olan El-Ehli'ye transferi gerçekleşti. 

Milli takım formasını ilk olarak 20 Kasım 2018 Ukrayna hazırlık maçında giydi. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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