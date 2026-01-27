Meteoroloji 9 ilde sağanak yağış uyarısı verdi! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Hatay, İzmir ve Muğla'da gökgürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Aynı zamanda bazı iller için de kuvvetli rüzgar/fırtına uyarısı da yapıldı. Geçtiğimiz gün bilhassa Akdeniz bölgesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışların ardından ''Bugün hava nasıl olacak?'' sorusu gündeme geldi. İşte 27 Ocak 2026 hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelini etkisi altına alacak hava olayları ile ilgili peş peşe uyarılar yayımladı. Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Bugün için Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Hatay, İzmir ve Muğla illeri yağış uyarısı verilen şehirler arasında yer aldı. Uzmanlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini de vurguladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün Türkiye’nin büyük bölümünde bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın büyük kısmı, Ege ve Akdeniz genelinde yağış beklenirken İç Anadolu’nun batısı da yağmurdan etkilenecek. Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve sis oluşma ihtimali MGM tarafından aktarıldı. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli alanlarında çığ tehlikesi de devam ediyor.
Doğu Karadeniz’de Sinop ve Samsun hattında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Güney Ege açıklarında da benzer şekilde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Kuzey kesimlerde ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sinop, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına görülecek.
Meteorolojik uyarıya göre Muğla genelinde devam eden sağanak yağışların 28 Ocak Çarşamba sabahına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli seviyelere ulaşması bekleniyor. Yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 75 kilograma kadar çıkabileceği belirtilirken, kıyı kesimlerde hortum riski de bulunuyor.
Ege Bölgesi’nde de İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.
27 OCAK HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, Sakarya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu