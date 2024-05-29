Küçükçekmece Beşyol durağında metrobüs yangını sebebiyle seferler yavaşladı

29 Mayıs günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Beşyol durağında metrobüste yangın çıkmasının ardından ölü, yaralı var mı araştırılırken yangının neden çıktığı araştırıldı. Olayın ardından ekipler müdahale ederken son dakika olayında son durum aratılıyor.

Bugün metrobüs hattında bir metrobüste yangın çıkmasıyla beraber seferlerde aksama yaşandı. Ulaşım aracını kullanacak olanlar neden çalışmıyor araması yaparken ne zaman düzeleceğini de araştırdı.

29 Mayıs günü Beşyol durağında metrobüste yangın çıktı. Ekipler olaya müdahale ediyor.

İlk gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanmaz olmazken olay yerine ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ederken seferlerde aksaklık yaşanıyor.

Olay yerinden görüntüler: