Milli yas resmi tatil sayılmaması sebebiyle okullarda bugün (21 Mayıs) eğitime devam edilecek

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 günlük mili yas ilan edildiği açıklandı. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde ise milli yas nedeniyle bugün 21 Mayıs okullar tatil mi sorusu yer aldı. İşte yas olduğunda neler olduğuna dair bilgiler...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın gözleri kazanın üzerinde. Recep Tayyip Erdoğan ise mili yas ilan edildiğini duyurdu. Bugün okul var mı, yok mu merak ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edildiği açıklandı. Resmi tatil sayılmaması sebebiyle okullarda bugün eğitime devam ediliyor. Herhangi bir ara verilme açıklaması yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle:

"Reisi ve beraberindeki üyelerin vefatından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına kardeş İran halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladık. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Merhum Reisi'yi Ankara'da ağırlamış imzaladığımız 10 anlaşmaya ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık."

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas olarak da bilinir ve ülkenin vatandaşlarının yas tutma ve anma eylemlerini yaptığı bir gündür.

Başka ülkede meydana gelen ölüm, cenaze ve yıl dönümlerinde devletler milli yas kararı alabilir. Doğal afet, savaş, kaza gibi olaylarda da edilebilir ve bayraklar yarıya indirilir.