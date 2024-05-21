Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milli yas resmi tatil sayılmaması sebebiyle okullarda bugün (21 Mayıs) eğitime devam edilecek

Milli yas resmi tatil sayılmaması sebebiyle okullarda bugün (21 Mayıs) eğitime devam edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli yas resmi tatil sayılmaması sebebiyle okullarda bugün (21 Mayıs) eğitime devam edilecek
İran Cumhurbaşkanı, Milli Yas, Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 günlük mili yas ilan edildiği açıklandı. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde ise milli yas nedeniyle bugün 21 Mayıs okullar tatil mi sorusu yer aldı. İşte yas olduğunda neler olduğuna dair bilgiler...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın gözleri kazanın üzerinde. Recep Tayyip Erdoğan ise mili yas ilan edildiğini duyurdu. Bugün okul var mı, yok mu merak ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edildiği açıklandı. Resmi tatil sayılmaması sebebiyle okullarda bugün eğitime devam ediliyor. Herhangi bir ara verilme açıklaması yapılmadı.

Milli yas resmi tatil sayılmaması sebebiyle okullarda bugün (21 Mayıs) eğitime devam edilecek - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle:

"Reisi ve beraberindeki üyelerin vefatından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına kardeş İran halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladık. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Merhum Reisi'yi Ankara'da ağırlamış imzaladığımız 10 anlaşmaya ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 

Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık."

Milli yas resmi tatil sayılmaması sebebiyle okullarda bugün (21 Mayıs) eğitime devam edilecek - 2. Resim

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas olarak da bilinir ve ülkenin vatandaşlarının yas tutma ve anma eylemlerini yaptığı bir gündür.

Başka ülkede meydana gelen ölüm, cenaze ve yıl dönümlerinde devletler milli yas kararı alabilir. Doğal afet, savaş, kaza gibi olaylarda da edilebilir ve bayraklar yarıya indirilir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
28 ilde FETÖ operasyonu! Kamuda görev yapan 44 kişi gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını 20 puanla Damla kazandı - HaberlerGelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını 20 puanla Damla kazandıGalatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup oldu - HaberlerGalatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup olduAz önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs) - HaberlerAz önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs)Kim Milyoner Olmak İster "Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır?" sorusunun cevabı B şıkkı - HaberlerKim Milyoner Olmak İster "Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır?" sorusunun cevabı B şıkkıTrendyol 1. Lig finalinin tarihi ve yeri Çorum FK - Bodrum FK maçının ardından belli olacak - HaberlerTrendyol 1. Lig finalinin tarihi ve yeri Çorum FK - Bodrum FK maçının ardından belli olacakİsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama kararı alan UCM nedir? - Haberlerİsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama kararı alan UCM nedir?
Sonraki Haber Yükleniyor...