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Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Yas, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye'de ilan edilen bir günlük yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

Dün düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurdu.

İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi - 1. Resim

BUGÜN KUM KENTİNDE DEFNEDİLECEK

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programını paylaştı.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri bugün Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ikindi vaktinde Kum kentinde defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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