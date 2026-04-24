Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecinde geri sayım devam ederken, adaylar son başvuru tarihine ve tercih süresine ilişkin güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle tercihlerin uzatılıp uzatılmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, MSÜ tercihleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

MSÜ tercih sürecinde sona yaklaşılmasıyla birlikte adayların dikkatleri resmi açıklamalara çevrildi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılan tercihlerde son gün yaklaşırken, başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan adaylar süreyi kaçırmamak için araştırmalarını sürdürüyor.

MSÜ TERCİHLERİ UZATILDI MI?

2026 MSÜ tercih sürecine ilişkin şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda tercih süresinin uzatıldığına dair bir bilgi yer almıyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre tercihler sona erecek.

Son gün yaklaşırken “MSÜ tercihleri uzatıldı mı?” sorusu sıkça araştırılsa da yetkili kurumlardan ek süre verileceğine dair bir duyuru yapılmadı. Ancak resmi kurumlardan gelecek son dakika açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.

2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MSÜ tercihleri, 25 Mart 2026 tarihinde başlamış olup 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve adayların yeni tercih yapması ya da mevcut tercihlerini güncellemesi mümkün olmayacak.

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Yerleştirme işlemlerinde adayların sınav puanı, tercih sıralaması ve kontenjan durumu belirleyici olacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı için resmi sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında sonuçların haziran ayında açıklanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası