7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi, mülki idare sistemini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle 19 ile yeni vali atanırken, görevde bulunan 7 vali ise vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi. Gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen sorulardan biri “Mülkiye müfettişi validen üstün mü?” oldu.

Kararname kapsamında Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli ve Trabzon valileri merkeze alınarak mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi. Aynı düzenleme ile Ardahan’dan Ağrı’ya kadar birçok ilde yeni valiler göreve başladı. Peki, Mülkiye Müfettişi Validen üstün mü, görevleri neler?

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ VALİDEN ÜSTÜN MÜ?

Mülkiye müfettişi ile vali arasında doğrudan üstünlük ilişkisi yoktur. Vali görev yaptığı ilde devletin en üst düzey idari temsilcisi olarak yetkilidir ve Cumhurbaşkanı adına il yönetimini yürütür. Mülkiye müfettişi ise İçişleri Bakanlığı adına denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlidir. Bu kapsamda valiler dahil olmak üzere mülki idare amirlerini denetleyebilir fakat mülkiye müfettişinin idari olarak validen üstün değildir.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLERİ NELER?

Mülkiye müfettişleri İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kamu yönetiminin mevzuata uygunluğunu denetler. İl ve ilçe idareleri, belediyeler ve Bakanlığın görev alanına giren kurumlar hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yürütürler.

Kamu kaynaklarının kullanımı, idari işlemler ve personel uygulamaları mülkiye müfettişlerinin denetim alanındadır. Ayrıca hazırladıkları raporları Bakanlığa sunar, gerektiğinde rehberlik ve eğitim faaliyetlerinde görev alırlar.

VALİ'NİN GÖREVLERİ NELER?

Vali il sınırları içinde devletin ve hükümetin temsilcisidir. Kamu düzeni, güvenlik ve asayişin sağlanmasından sorumludur. İl genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uyumlu şekilde çalışmasını koordine eder.

Emniyet ve jandarma birimleri doğrudan valiye bağlıdır. Afet ve kriz durumlarında ildeki tüm kamu faaliyetlerini yönetir, kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda il özel idaresinin işleyişini denetler ve merkezi idare ile yerel yönetimler arasında koordinasyonu yürütür.

