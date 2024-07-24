Nepal'de uçak düşmesi sonucu 18 kişi ölürken 1 kişi yaralandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Nepal'de kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının düşmesi endişelendirirken ölü, yaralı var mı merak edildi. 24 Temmuz günü son dakika meydana gelen uçak kazasının sebebi merak edilirken düşme anına dair görüntüler de paylaşıldı. Nepal uçak kazasında kurtulan pilot yaralı olurken 18 kişi hayatını kaybetti.
Nepal'in başkenti Katmandu'da toplamda 19 kişinin olduğu uçağın düşmesi sonucu 18 kişi vefat ederken uçak neden düştü merak edilmişti.
Üzücü haber Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağından geldi.
NEPAL'DE YOLCU UÇAĞI MI DÜŞTÜ, SEBEBİ NEDİR?
Nepal'in başkenti Katmandu'da bugün bir uçak kalkıştan az bir süre sonra düştü. Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan 2'si mürettebat 19 kişiyle kalkış yapan Saurya Havayolları'na ait uçak yere çakıldı.
NEPAL UÇAK KAZASINDA ÖLÜ, KURTULAN VAR MI?
19 kişinin olduğu yolcu uçağının düşmesi sonucu 18 kişi yaralanırken pilot yaralandı. Uçak yere düşmesinin ardından alev alırken itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Havaalanı Sözcüsü Premnath Thakur açıklamasında 18 kişinin öldüğünü ve pilotun yaralandığı belirtti.
Havaalanı Güvenlik Şefi Arjun Chand Thakuri, Pokhara şehrine giden uçakta bakım kontrolleri için mürettebatla birlikte 17 teknisyen olduğunu söyledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi