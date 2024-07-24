Nepal'de uçak düşmesi sonucu 18 kişi ölürken 1 kişi yaralandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 11:33 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün Nepal'de kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının düşmesi endişelendirirken ölü, yaralı var mı merak edildi. 24 Temmuz günü son dakika meydana gelen uçak kazasının sebebi merak edilirken düşme anına dair görüntüler de paylaşıldı. Nepal uçak kazasında kurtulan pilot yaralı olurken 18 kişi hayatını kaybetti.