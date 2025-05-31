O virüs can aldı! Afrika ülkesinde alarma geçildi: Enfekte olanlar var

Etiyopya, maymun çiçeği (mpox) nedeniyle ilk ölümün yaşandığını açıklarken, aktif 5 vakanın takip edildiğini duyurdu. Vakaların Kenya sınırındaki Moyale'de bir ailede tespit edilmesinin ardından bölgede gözetim ve bilinçlendirme çalışmaları artırıldı.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk mpox (maymun çiçeği) kaynaklı ölümün gerçekleştiğini cumartesi günü doğruladı. Hâlâ enfekte durumda olan beş kişi bulunuyor.

İLK ÖLÜM ALARMA GEÇİRDİ

Bakanlığın günlük durum raporuna göre, son 24 saat içinde yeni enfeksiyon veya iyileşme vakası bildirilmedi. Beş vaka hâlâ aktif durumda ancak hiçbiri ağır seyretmiyor.

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Etiyopya’daki ilk doğrulanmış vakalar geçen hafta Kenya sınırına yakın Oromia bölgesindeki Moyale kasabasında görüldü. Vakalar, belirtiler gösterdikten sonra test yapılan bir ailede—anne, baba ve bir bebek—tespit edildi.

ÇALIŞMALAR ARTTI

Enfeksiyonun kaynağı hâlâ araştırılıyor.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Durumu aktif olarak izliyor, test ve gözetim çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

31 Mayıs itibarıyla Etiyopya’da toplam 15 mpox testi yapıldı. Testlerin büyük çoğunluğu belirti görülen veya temaslı kişilerin bulunduğu bölgelerde yoğunlaştı.

KAMPANYALAR BAŞLATILDI

Ülkenin verdiği cevap kapsamında sınır kasabalarında gözetim artırıldı ve halkı bilinçlendirme kampanyaları başlatıldı.

Ancak, çoğunlukla göçebe hayat tarzına sahip insanların yaşadığı Moyale ve çevresindeki bölgelerde hayat büyük ölçüde normal seyrinde devam ediyor.