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Ortaokul kayıtları tamamlanırken 5. sınıf şube belirlenmesi ağustos ayının son haftasında netleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortaokul kayıtları tamamlanırken 5. sınıf şube belirlenmesi ağustos ayının son haftasında netleşecek
E, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Eylül'de başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılına kısa süre kalmasıyla beraber ilkokul ve ortaokul kaydını tamamlayanlar şube ne zaman belli olacak, sınıflar belli mi araştırmaya başladı. İlkokul heyecanı yaşayan miniklerin sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi ağustos ayının sonunda netleşecek.

Binlerce öğrenciyi okul heyecanı sararken ilkokul ve ortaokul kayıtları tamamlandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula gidecek olan öğrencilerin kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, hangi sınıfa gideceğim merak ediyor.

ORTAOKUL ŞUBELER NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bu sene okula gidecek olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıtları MERNİS adres bilgileri sonucunda başvuruya gerek duyurulmadan e-Okul üzerinden gerçekleştirildi.

5. sınıf ortaokullarda hangi sınıfa gidileceği ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olmakla beraber ağustos ayının son haftasında belli olacak.

İlkokul 1. sınıfların sınıf öğretmeni belirlenmesi de aynı tarihlerde öğrenilecek.

Ortaokul kayıtları tamamlanırken 5. sınıf şube belirlenmesi ağustos ayının son haftasında netleşecek - 1. Resim

 ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK 2024?

Çocuklarının hangi okula gideceğini merak edenler, e- Devlet üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" kısmı sayesinde yerleşilen okula ulaşabilecek.

2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bu yıl okullar 9 Eylül'de başlayacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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