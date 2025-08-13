Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Acı haber geldi, bir şehit var

Son orman yangını haberi Osmaniye'den geldi. Hasanbeyli ilçesindeki ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

ŞEHİT HABERİ GELDİ

İhbar üzerine alevlere müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza yerine gelen sağlıkçılar arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 4 işçi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

OSMANİYE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde meydana gelen orman yangını henüz söndürülemedi. Müdahaleye giden ekiplerin kaza yapması sonrası bölgeye yeni ekipler sevk edildi. Müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı acı haber sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Yumaklı açıklamasında, "Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.