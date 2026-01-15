İstanbul’da hava durumu yeniden kış şartlarına dönüyor. Meteoroloji verilerine göre hafta sonuna doğru sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Vatandaşlar ise ''Pazar günü İstanbul'da kar yağacak mı, İstanbul'da ne zaman kar yağacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte 16-20 Ocak İstanbul hava durumu ve kar yağışı tahmini...

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı birçok ilde etkili oluyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı görülürken, Marmara ve Ege’de yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji, özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı uyarılarını sürdürüyor. Peki, Pazar günü İstanbul'da kar yağacak mı, İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da pazar günü için kar ihtimali yeniden gündeme geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul'dun yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali görülüyor. Merkez ilçelerde ise yağışın ağırlıklı olarak karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Tahminlere göre İstanbul'da pazar ve takip eden günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, kısa süreli kar geçişleri ihtimal dahilinde değerlendiriliyor. Uzmanlar, şehir genelinde örtü oluşturacak bir kar yağışı için ilerleyen günlerde yeni bir soğuk hava dalgasının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İSTANBUL HAVA DURUMU 16-20 OCAK 2026

16 OCAK CUMA - Yağmurlu - Sıcaklık: 7 / 11 °C - Nem: %82 / %96 - Rüzgar: 24 km/sa - Uç sıcaklık: -3,3 / 18,3 °C - Ortalama sıcaklık: 3,4 / 8,6 °C

17 OCAK CUMARTESİ - Yağmurlu - Sıcaklık: 3 / 6 °C - Nem: %66 / %84 - Rüzgar: 20 km/sa - Uç sıcaklık: -4,3 / 18,6 °C - Ortalama sıcaklık: 3,4 / 8,7 °C

18 OCAK PAZAR - Karla karışık yağmurlu - Sıcaklık: 2 / 5 °C - Nem: %67 / %83 - Rüzgar: 27 km/sa - Uç sıcaklık: -5 / 17,3 °C - Ortalama sıcaklık: 3,7 / 8,7 °C

19 OCAK PAZARTESİ - Karla karışık yağmurlu - Sıcaklık: 1 / 4 °C - Nem: %81 / %90 - Rüzgar: 31 km/sa - Uç sıcaklık: -5 / 15 °C - Ortalama sıcaklık: 3,7 / 9,2 °C

20 OCAK SALI - Yağmurlu - Sıcaklık: 1 / 7 °C - Nem: %54 / %90 - Rüzgar: 23 km/sa - Uç sıcaklık: -4,2 / 18 °C - Ortalama sıcaklık: 3,7 / 8,6 °C

