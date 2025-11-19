Physical: Asia’da hangi ülke şampiyon oldu? Dev ödül sahiplerini buldu
Netflix'in dünya çapında ses getiren güç ve dayanıklılık yarışması Physical: Asia'nın finali büyük bir heyecanla sonuçlandı. Sekiz ülkenin kıyasıya mücadele ettiği dev rekabette, şampiyon olan ülke belli oldu. Bu kapsamda büyük ödül 1 Milyar Kore Wonu( yaklaşık 700 bin ABD Doları) alan ülke merak ediliyor.
Netflix'in dünya çapında büyük ilgi gören Physical: Asia’da, 18 Kasım'da yayımlanan final bölümüyle büyük heyecan oluşturdu.
Sekiz farklı Asya ülkeden 6'şar üst düzey sporcunun yer aldığı bu yarışmada; dayanıklılık, taktik, güç ve takım ruhunun en üst seviyedeydi. İzleyicilerin merakla beklediği finalde, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsleyen ülke belli oldu.
PHYSİCAL: ASİA’DA HANGİ ÜLKE ŞAMPİYON OLDU?
Kore Takımı, Physical: Asia şampiyonu ve büyük öldülün sahibi oldu.
Kore, Japonya, Filipinler, Endonezya, Tayland, Moğolistan, Avustralya ve Türkiye'nin yer aldığı Physical: Asia’dasekiz ülken kıyasıya mücadele etti.
Physical: Asia yarışmasında, eleme haftalarını başarıyla geçen Kore ve Moğolistan takımları finalde kozlarını paylaştı ve heyecan verici üç aşamalı "Death Match" serisinin ardından ipi göğüsleyen Kore Takımı şampiyon oldu.
Rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Güney Kore'de şu sporcular vardı;
- Kim Dong-hyun – MMA dövüşçüsü
- Kim Min-jae – Ssireum güreşçisi
- Jang Eun-sil – Güreşçi
- Amotti – Crossfitter
- Choi Seung-yeon – Crossfitter
- Yun Sung-bin – Eski iskelet yarışçısı, olimpik sporcu