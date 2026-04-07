Polis Haftası 2026 kapsamında yurt genelinde emniyet teşkilatının özverili çalışmaları bir kez daha hatırlanırken, vatandaşlar da bu özel gün için anlamlı mesajlar ve sözler paylaşıyor. İşte sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz Polis Haftası 2026 kutlama mesajları ve sözleri...

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar huzur ve düzenin sağlanması için görevini sürdüren Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar içerisinde bulunduğu hafta ise Polis Haftası olarak anılır. Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajları paylaşılıyor.

POLİS HAFTASI MESAJLARI

"Onlar; 181 yıldır ülkemizde huzurun ve güvenliğin teminatı, aziz milletimiz için canları uğruna görevlerini ifa eden kahramanlar. Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı’mızın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. "

"Vatanımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canla başla çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 181. yıl dönümünü tebrik ediyor, şehit Polislerimizi rahmetle anıyorum. Bütün Polislerimizin; “Polis Haftası” kutlu olsun"



"Milletin huzuru için geceyi gündüze katan, her zor anımızda yanımızda olan Türk Polis Teşkilatı 181 yaşında!Kahramanlarımıza minnettarız; dualarımız ve desteğimizle daima yanınızdayız"



“Özel Harekatımız; ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın gölgesinde huzur ve güvenin teminatıdır"



"Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

"Milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için gece gündüz fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

"Asalet, kararlılık ve disiplin...Kahramanlarımız ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın gölgesinde, Milletimizin hizmetinde.Bütün Polislerimizin; “Polis Haftası” kutlu olsun "

"Huzur ve güvenliğimiz için her an görev başında olan Türk Polis Teşkilatı’nın Polis Haftası kutlu olsun. İyi ki varsınız!"



"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatı’mızın 181.. kuruluş yılı kutlu olsun. Bu uğurda görevi, ülkesi ve milleti için ebediyete intikal eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar dilerim."

"Ey bu topraklar için toprağa düşen yiğit asker!

Gökten ecdat inerek öpse, o kutlu alnı değer...Görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

