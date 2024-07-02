Resmi Gazete kararıyla İçişleri Bakanlığında 302 mülki idare amiri ataması oldu

Dün gece yayınlanan Resmi Gazete'de birçok atama gerçekleşti. Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı değişti. Türkiye'nin merakla beklediği atama kararlarında İçişleri Bakanlığında 302 mülki idare amirinin görev yeri de değişti. Yeni atama kararlarında neler var, kimlerin yeri değişti araştırılıyor.

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Resmi Gazete atamalarının dün gece yayımlanmasıyla beraber vatandaşlar hangi bakanlar değişti araştırırken yeni vali ve kaymakamlık atamalarını da merak ediyor. İşte 2 Temmuz Resmi Gazete atamaları.

HANGİ VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAM ATAMASI OLDU?

Dün gece yayımlanan karara göre Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik oldu. Karara göre 10 İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı, 292 Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olarak 302 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi.

Buna göre Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Burdur Vali Yardımcılığı'na, Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Zonguldak Vali Yardımcılığı'na, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın Koçarlı Kaymakamlığı'na, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan Nazilli Kaymakamlığı'na atanırken, Bozdoğan Kaymakamlığı’na atama yapılmadı.

RESMİ GAZETE KARARLARI 2 TEMMUZ 2024

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Rize Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari Yüksekova Kaymakamlığına, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ise Isparta Eğirdir Kaymakamlığına atandı.

Şemdinli ile Derecik ilçelerin yeni kaymakamı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Şemdinli Kaymakamlığına; Burdur Tefenni Kaymakamı Ömer Faruk Ateş ise Derecik Kaymakamlığına atandı.

Süre zarfında, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Artvin Vali Yardımcılığına, Derecik Kaymakamı Abdülkadir Işık, Hakkari Vali Yardımcılığına atandı