Sadettin Saran aslen nereli? Memleketi merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sadettin Saran aslen nereli? Memleketi merak konusu oldu
Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran şu sıralar internette en çok aranan isimlerden oldu. Sadettin Saran'ın özel hayatı kadar yaşı ve memleketi de merak konusu oldu. Peki Sadettin Saran kaç yaşındadır, aslen nereli? İşte Sadettin Saran'ın memleketi...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından kesin sonuçları açıklamış, yeni başkan Sadettin Saran tek rakibi olan Ali Koç'a karşı üstünlük sağlamıştı. Kesin sonuçlara göre Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kalmıştı. Kulübün 38. Başkanı olan Sadettin Saran'ın özel hayatı merak konusu oldu. İnternette şu sıralar en çok aranan konusu ise Sadettin Saran nerelidir oldu. Peki Sadettin Saran kaç yaşında, aslen nereli? İşte Saran ile ilgili merak edilenler... 

SADETTİN SARAN KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Sadettin Saran 61 yaşındadır. 30 Ağustos 1964'te ABD'nin Denver, Colorado şehrinde dünyaya gelmiştir.  Babası Özbek Saran Kırıkkaleli, annesi Geraldine Saran ise Amerikalıdır. Sadettin Saran baba tarafından eslen Kırıkkale, Keskin kökenlidir. 4 erkek kardeşin en büyüğüdür. 

SADETTİN SARAN NEREDE OKUDU?

Sadettin Saran, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye'de tamamlamıştır. Daha sonra  ABD'ye giden Saran Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okumuş aynı zamanda spor bursu ile eğitim almıştır. 

