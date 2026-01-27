UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda heyecan lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte eleme turlarına taşınıyor. Yarın gerçekleşecek son lig aşaması maçlarının heyecanı ile beraber ''Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman?'' sorusu da gündeme geldi. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılan Galatasaray, kura çekimine dördüncü torbadan dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekip lig aşamasında Avrupa’nın güçlü kulüpleriyle karşı karşıya geldi. Oynanan maçlarda Galatasaray, Liverpool karşısında galibiyet alırken, Atletico Madrid ile berabere kaldı. Deplasmanda Ajax ve Bodo-Glimt karşısında etkili sonuçlar elde eden temsilcimiz Monaco ve Union SG maçlarından ise puansız ayrıldı. Manchester City deplasmanında oynanacak son karşılaşma ise lig aşamasındaki sıralamayı netleştirecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 30 Mayıs 2026da Budapeştede yapılacak!

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayan takımlar yoluna devam edecek. Puan tablosunda 9. ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off mücadelesi verecek.

Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmaları 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde başlayacak, rövanş maçları ise 24-25 Şubat 2026’da oynanacak. Çift maçlı eleme sistemi ile yapılacak maçların ardından kazanan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Lig Aşaması

1.⁠ ⁠Hafta: 16-18 Eylül 2025

2.⁠ ⁠Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

3.⁠ ⁠Hafta: 21-22 Ekim 2025

4.⁠ ⁠Hafta: 4-5 Kasım 2025

5.⁠ ⁠Hafta: 25-26 Kasım 2025

6.⁠ ⁠Hafta: 9-10 Aralık 2025

7.⁠ ⁠Hafta: 20-21 Ocak 2026

8.⁠ ⁠Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme Turu

Play-Off'lar: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 Turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek Finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı-Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)

GALATASARAY'IN LİG AŞAMASI RAKİPLERİ VE MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray - Liverpool (İngiltere) (1-0)

Manchester City - Galatasaray (D) (maç gerçekleşmedi)

Galatasaray - Atlético de Madrid (İspanya) (1-1)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Galatasaray (D) (5-1)

Galatasaray - Bodø/Glimt (Norveç) (3-1)

Ajax (Hollanda) - Galatasaray (D) (0-3)

Galatasaray - Union SG (Belçika) (0-1)

Monaco (Fransa) - Galatasaray (D) (1-0)

