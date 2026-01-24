Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Samsunspor sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Samsunspor ile Kocaelispor’un mücadelesi öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve takımlardaki son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Süper Lig’de puan tablosunu yakından ilgilendiren haftada, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu önemli bir randevuya ev sahipliği yapıyor. Samsunspor sahasında Kocaelispor’u ağırlarken, iki takım da puan almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi "Samsunspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir" netleşti.

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 19. haftası kapsamında oynanacak olan Samsunspor-Kocaelispor karşılaşması, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadelede ilk düdük saat 17.00’de çalacak. Karşılaşma, Samsunspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Tribünlerin büyük ilgi göstermesi beklenen maç, her iki takım için de ligdeki konumlarını doğrudan etkileyecek öneme sahip.

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Kocaelispor arasında oynanacak kritik mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports Süper Lig'in resmi yayıncısı olarak lig maçlarını canlı olarak ekrana getiriyor.

Trendyol Süper Lig’de 6 maçtır galibiyete alamayan Samsunspor, sahasında karşılaşacağı Kocaelispor’u yenerek hem moral bulmak hem de üst sıraları zorlamak istiyor. Ligde son galibiyetini 9 Kasım 2025’te Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek alan kırmızı-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

SAMSUNSPOR MAÇINDA EKSİKLER

Ev sahibi Samsunspor’da karşılaşma öncesi dikkat çeken eksikler bulunuyor. Carlo Holse, geçirdiği sindirim sistemi enfeksiyonu sonrası antrenmanlara kısmen katılsa da fiziki hazır olmaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Eyüp Aydın’ın kasık problemleri sonrası tedavi süreci devam ederken, Afonso Sousa’nın ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalara dönüşü henüz netleşmedi.

Tanguy Coulibaly’nin ise antrenmanda aldığı darbe sonrası kontrolleri sürüyor. Öte yandan sakatlığını atlatan Rick van Drongelen, Afrika Kupası’ndan dönen Cherif Ndiaye ile yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan, Eliyas Tavsan ve Jaures Assoumou maç kadrosunda yer aldı.

