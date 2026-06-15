Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Peki, haziran ayı SED ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin Haziran ayı için hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla verilen SED hizmeti kapsamında Haziran ayında toplam 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ailelerinin yanında ve bulundukları sosyal çevrede desteklenmesinin hedeflendiği vurgulanarak, sosyal yardım çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

SED ödemeleri için açıklama geldi! Haziran ayı SED ödemeleri yattı mı?

SED NEDİR?

Bakanlığımızca çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, ailelerin güçlendirilmesi, geçici olarak yaşanan sosyal ve ekonomik güçlüğün önüne geçilmesi, çocukların öz aileleri ve yakınları yanında bakımlarının ve desteklenmelerinin sağlanması ile fırsat eşitliğinin oluşturulması amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti verilmektedir. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti bir sosyal yardım değil, sosyal hizmet modelidir. Ailelerin ekonomik olarak güçlendirilmesinin yanı sıra psikososyal açıdan da desteklenmesini temel alır. SED’le desteklenen ve okul çağında olan çocukların, akademik, sportif, sanatsal ve kültürel açıdan da güçlendirilmesi esastır.

SED ÖDEMELERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.



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