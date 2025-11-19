Star TV'nin merakla beklenen "Sevdiğim Sensin" dizisi izleyicilerin radarına girdi. Dizinin yayın tarihi, konusu ve başrollerinde yer alacak oyuncular şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Star TV'nin yeni projesi "Sevdiğim Sensin", ilk tanıtımının yayınlanmasıyla gündeme damga vurdu. Merakla beklenen romantik ve dram türündeki yeni dizi Sevdiğim Sensin'in ne zaman başlayacağına dair sorular artmaya başladı.

Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlayacak? Çekim yeri ve oyuncuları gündemde

SEVDİĞİM SENSİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin henüz yayın tarihi belli değildir. İlk tanıtımın yayınlanmasına rağmen kanal tarafından tarih bilgisi açıklanmamıştır.

Tanıtımın yayınlanmasıyla kısa süre içinde dizinin izleyiciyle buluşabileceği tahmin ediliyor.

"Sevdiğim Sensin" dizisi; sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlayacak? Çekim yeri ve oyuncuları gündemde

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Sevdiğim Sensin dizinin başrollerinde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor. Ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli isimler de kadrodadır.

Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlayacak? Çekim yeri ve oyuncuları gündemde

SEVDİĞİM SENSİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdiğim Sensin dizisinin çekimlerinin Ağrı'da başlayıp İstanbul'da devam edeceği bilinmektedir.

Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlayacak? Çekim yeri ve oyuncuları gündemde

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

"Sevdiğim Sensin" dizisi Star TV ekranlara gelecek. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizi, Star TV'nin yeni sezondaki güçlü projelerinden biri olacağı düşünülüyor.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası