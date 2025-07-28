Sezer Durmuş kimdir? Muğla Dalaman Belediye Başkanı mülakat skandalıyla gündemde

CHP’li Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, görevde yükselme sınavında kardeşi ve yengesinin yazılı sınavdan düşük puan almasına rağmen, mülakatta en yüksek puanı alarak sınavı geçmesiyle gündeme geldi. Peki Sezer Durmuş kimdir, siyasi kariyeri nasıl şekillendi? Skandal sonrası Durmuş’un geçmişi araştırılıyor.

Muğla Dalaman Belediyesi'nde gerçekleştirilen "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" sınavı infial meydana getirdi. Yazılı sınavda Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un kardeşi en düşük, yengesi ise en düşük ikinci puanı aldı. Ancak sözlü mülakatta her iki isme de en yüksek puan verilerek sınavı geçmeleri sağlandı.

Tepkilere yol açan mülakat skandalının ardından, Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un kim olduğu ve siyasi kariyeri merak konusu oldu.

SEZER DURMUŞ KİMDİR?

1988 yılında Dalaman’da doğan Sezer Durmuş, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 2004 yılında CHP Dalaman İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi.

2009 yılında ise CHP Dalaman İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini 2019 yılına kadar sürdüren Durmuş, CHP’nin Dalaman’daki oy oranını artırmayı başardı.

MUĞLA DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde de bulunan Durmuş, 2019-2023 yılları arasında CHP Dalaman İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart yerel seçimlerini CHP adayı olarak kazanan Durmuş, halen Muğla Dalaman Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Durmuş, evli ve bir çocuk babasıdır.