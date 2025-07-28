Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sezer Durmuş kimdir? Muğla Dalaman Belediye Başkanı mülakat skandalıyla gündemde

Sezer Durmuş kimdir? Muğla Dalaman Belediye Başkanı mülakat skandalıyla gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sezer Durmuş kimdir? Muğla Dalaman Belediye Başkanı mülakat skandalıyla gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’li Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, görevde yükselme sınavında kardeşi ve yengesinin yazılı sınavdan düşük puan almasına rağmen, mülakatta en yüksek puanı alarak sınavı geçmesiyle gündeme geldi. Peki Sezer Durmuş kimdir, siyasi kariyeri nasıl şekillendi? Skandal sonrası Durmuş’un geçmişi araştırılıyor.

Muğla Dalaman Belediyesi'nde gerçekleştirilen "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" sınavı infial meydana getirdi. Yazılı sınavda Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un kardeşi en düşük, yengesi ise en düşük ikinci puanı aldı. Ancak sözlü mülakatta her iki isme de en yüksek puan verilerek sınavı geçmeleri sağlandı.

Tepkilere yol açan mülakat skandalının ardından, Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un kim olduğu ve siyasi kariyeri merak konusu oldu.

Sezer Durmuş kimdir? Muğla Dalaman Belediye Başkanı mülakat skandalıyla gündemde - 1. Resim

SEZER DURMUŞ KİMDİR?

1988 yılında Dalaman’da doğan Sezer Durmuş, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 2004 yılında CHP Dalaman İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi.

2009 yılında ise CHP Dalaman İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini 2019 yılına kadar sürdüren Durmuş, CHP’nin Dalaman’daki oy oranını artırmayı başardı.

MUĞLA DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde de bulunan Durmuş, 2019-2023 yılları arasında CHP Dalaman İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart yerel seçimlerini CHP adayı olarak kazanan Durmuş, halen Muğla Dalaman Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Durmuş, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tedarik krizi alarmları çaldırdı! Rusya'da benzin ihracatı eylüle kadar yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Fatih Kiriş kimdir? Galatasaray maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden Kiriş hayatını kaybetti - HaberlerMehmet Fatih Kiriş kimdir? Galatasaray maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden Kiriş hayatını kaybettiPassolig kalktı mı, iptal mi edildi? TFF tüm detayları açıkladı! - HaberlerPassolig kalktı mı, iptal mi edildi? TFF tüm detayları açıkladı!FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Türkiye satış tarihi merak ediliyor - HaberlerFIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Türkiye satış tarihi merak ediliyor28 Temmuz Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - Haberler28 Temmuz Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladıMurat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - HaberlerMurat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke ettiJohn Meeks kimdir, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı - HaberlerJohn Meeks kimdir, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...