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Sinemalar saat 11.00'de açılıyor, gece saat 04.00'te kapanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sinemalar saat 11.00&#039;de açılıyor, gece saat 04.00&#039;te kapanıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gününü sinema salonlarından film izleyerek geçirmek isteyen film tutkunları sinema seans saatlerini son seans saati ve ilk seans saati olarak araştırıyor. Peki, sinemalar saat kaça kadar açık? Sinema severler öğleden önce gece geç saatlere kadar sinemada film izleyebilirler. Ancak sinema saatlerine göre bu saatler değişebiliyor.

Sinemalar saat kaçta kapanıyor? Sinema salonları gece geç saatlere kadar açık olsa da seans saatleri genellikle gece 12’ye kadar seçenek olarak sunulmaktadır.

SİNEMALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sinemalar gece saat 04.00’e kadar açıktır. Ancak bu her sinema salonu için geçerli değildir. Çoğu sinema salonu yoğunluğa göre akşam saat 21.00 civarı son seans saatini düzenlemektedir.

SİNEMALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sinemalar genellikle sabah saat 11’de açılmaktadır. Daha erken saatlerde açılan sinema salonları da bulunmaktadır. Ancak çoğunlukla sinema filmi ilk seansları öğle saatlerinde yapılmaktadır.

SİNEMA SALONLARI AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

  • Pazartesi: 11.00 - 04.00
  • Salı: 11.00 - 04.00
  • Çarşamba: 11.00 - 04.00
  • Perşembe: 11:00 - 04.00
  • Cuma: 11.00 - 04.00
  • Cumartesi: 11.00 - 04.00
  • Pazar: 11.00 - 04.00

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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