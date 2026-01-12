Sonsuz Aşk nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları
Romantik dram filmi Sonsuz Aşk, başrollerini Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle "Sonsuz Aşk nerede çekildi?" sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.
ATV'de ekranlarına bu akşam gelecek olan Sonsuz Aşk filmi için geri sayım başladı. Zeynep ile Can karakterinin hikayesinin izleyiciye buluştuğu film, vizyona girdiği yıldan itibaren büyük ilgi gördü.
SONSUZ AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?
24 Mart 2017 tarihinde vizyona giren Sonsuz Aşk filminin çekimleri Cunda Adası'nda tamamlandı.
SONSUZ AŞK KONUSU NE?
Zeynep, kardeşiyle kurduğu hayatı küçük mutluluklarla renklendiren bir karakterken, Can genç yaşta profesör olmuş bir cerrahtır. ilk bakışta hiçbir ortak yönleri yok gibi dursa da, yolları beklenmedik şekilde kesişir. Aralarındaki aşk hem derin hem de aşılması güç engellerle dolu bir hikâyeye dönüşür.
SONSUZ AŞK KADROSU VE OYUNCULARI
Fahriye Evcen - Zeynep
Murat Yıldırım - Can
Fatih Al - Tufan
Filiz Ahmet - Bade
Didem İnselel - Gülgün
Ege Aydan - Hamdi
Zeynep Özder - Berrin
Nazlı Pınar Kaya - Elif
Fatih Doğan - Can'ın şoförü
Derya Bilginer - Selma, Can'ın asistanı
Ercan Ertan - Uzman doktor
Engin Arda - Uzman doktor
Ayla Akay - Meltem
Yurtşen Fidan - Güler Teyze