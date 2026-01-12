Romantik dram filmi Sonsuz Aşk, başrollerini Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle "Sonsuz Aşk nerede çekildi?" sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

ATV'de ekranlarına bu akşam gelecek olan Sonsuz Aşk filmi için geri sayım başladı. Zeynep ile Can karakterinin hikayesinin izleyiciye buluştuğu film, vizyona girdiği yıldan itibaren büyük ilgi gördü.

SONSUZ AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

24 Mart 2017 tarihinde vizyona giren Sonsuz Aşk filminin çekimleri Cunda Adası'nda tamamlandı.

SONSUZ AŞK KONUSU NE?

Zeynep, kardeşiyle kurduğu hayatı küçük mutluluklarla renklendiren bir karakterken, Can genç yaşta profesör olmuş bir cerrahtır. ilk bakışta hiçbir ortak yönleri yok gibi dursa da, yolları beklenmedik şekilde kesişir. Aralarındaki aşk hem derin hem de aşılması güç engellerle dolu bir hikâyeye dönüşür.

SONSUZ AŞK KADROSU VE OYUNCULARI

Fahriye Evcen - Zeynep

Murat Yıldırım - Can

Fatih Al - Tufan

Filiz Ahmet - Bade

Didem İnselel - Gülgün

Ege Aydan - Hamdi

Zeynep Özder - Berrin

Nazlı Pınar Kaya - Elif

Fatih Doğan - Can'ın şoförü

Derya Bilginer - Selma, Can'ın asistanı

Ercan Ertan - Uzman doktor

Engin Arda - Uzman doktor

Ayla Akay - Meltem

Yurtşen Fidan - Güler Teyze

