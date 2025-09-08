Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sumud filosu nerede, ne zaman yola çıkacak?

Sumud filosu nerede, ne zaman yola çıkacak?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosunun şu an nerede olduğu ve ne zaman yola çıkacağı merak konusu haline geldi.

Küresel Sumud Filosu, şu anda Tnurs Sidi Busaid Limanı'nda hazırlıklarını tamamladı. Filo, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Gazze'ye doğru yola çıkacak ve insanı yardımların ulaştırılması sağlanacak. 

Birçok kişi "Sumud filosu nerede, ne zaman yola çıkacak?" sorusuna cevap aramaya başladı.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Sumud Filosu'nun şu anda bulunduğu yer, Tunus'un başkenti Sidi Busaid Limanı'dır. 

44'ten fazla ülkenin destek vermesi üzerine Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) ismiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

Küresel Sumud Filosu heyeti, teknik ve lojistik nedenlerden kaynaklı Tunus’tan Gazze’ye doğru hareket tarihinin 10 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.

Bu tarih itibarıyla, Sidi Busaid Limanı'dan yeni bir konvoy olarak Gazze'ye yönelik deniz konvoyu başlatılacaktır. Teknik nedenlerle ertelenen sefer, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacaktır.

