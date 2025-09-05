Küresel Sumud Filosu Avrupa’yı sallıyor! Meloni koruma vaat etti, işçiler limanları kapatıyor

Gazze ablukasını kırmak için 44’ten fazla ülkeden destek alan Küresel Sumud Filosu Avrupa gündemini sarsmaya devam ediyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, filoya katılan İtalyan vatandaşlarının korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını açıkladı.

MELONİ: VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ GARANTİ ALTINDA

Meloni, Facebook ve Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, muhalefet lideri Elly Schlein’in sorusuna cevap verdi. Filoya katılan 4 parlamenterin de aralarında olduğu İtalyan vatandaşları için devletin koruma sağlayacağını belirten Meloni, “İtalyan hükümeti, yurt dışındaki vatandaşlarımızın böyle durumlarda korunması ve güvenliğinin sağlanması için tüm önlemleri alacaktır” ifadelerini kullandı.

Meloni, hükümetin daha önce başlattığı “Gazze için Gıda” kampanyasına işaret ederek, insani yardımın mevcut kanallar üzerinden ulaştırılmasının daha güvenli olacağını savundu.

Küresel Sumud Filosu’na Türkiye’den de güçlü katılım oldu. Aralarında Sümeyye Ordu ve Şuayb Ordu’nun da bulunduğu yaklaşık 80 Türk vatandaşının filoda yer aldığı açıklandı.

BM'DEN MELONİ'YE SERT TEPKİ

Roma’da gazetecilere konuşan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Meloni’nin yaklaşımını eleştirdi. Albanese, “Bir hükümetin vermesi gereken ilk koruma, ablukayı kırmak için gemi göndermektir. Bu, soykırımı önlemek için yasal bir yükümlülüktür” dedi.

Albanese ayrıca İsrail’in Akdeniz’de ya da Gazze sularında herhangi bir tekneyi durdurma hakkı olmadığını vurguladı.

İTALYA'DA SOKAKLAR FİLİSTİN İÇİN DOLDU TAŞTI

Ülke genelinde filoya destek gösterileri büyüyor.

Milano’da binlerce kişi Filistin bayraklarıyla yürüdü. Pisa’da aktivistler demiryolu hattını kapatarak eylem yaptı.

Bari’de göstericiler İsrail Konsolosluğu önünde protesto düzenledi, polis müdahalesi sosyal medyaya yansıdı.

Roma’da Tiber Nehri’nde vapur turu yapıldı, “Hepimiz Filistinliyiz” sloganları atıldı.

LİMAN İŞÇİLERİNDEN GÖZDAĞI: BİR ÇİVİ BİLE ÇIKMAYACAK

Avrupa’daki liman işçileri ve sendikalar, filoya destek için harekete geçti. Özellikle Cenova, Napoli ve Livorno limanlarında örgütlenen işçiler, “Eğer teknelerimizle 20 dakika bile iletişimi kaybedersek bütün Avrupa’yı bloke ederiz. Artık İsrail’e bir çivi bile çıkmayacak” açıklamasını yaptı.

İTALYAN STK FİLOYA GEMİ GÖNDERİYOR

İtalyan acil yardım kuruluşu Emergency, 51 metrelik Life Support adlı kurtarma gemisini filosuna katma kararı aldı. Normalde göçmen kurtarma operasyonlarında kullanılan gemi, bu kez Gazze’ye giden filoya tıbbi ve lojistik destek sağlayacak.

FİLONUN YOLCULUĞU SÜRÜYOR

31 Ağustos’ta Barselona’dan Gazze’ye doğru yola çıkan filo, aynı gün İtalya’nın Cenova kentinden kalkan 300 tonluk yardım tekneleriyle birleşti. Gemiler Tunus’ta yeniden toplanacak ve buradan Gazze’ye doğru ilerleyecek.

Sumud kavramı, Arapça’da “kararlılık” anlamına geliyor ve Filistinlilerin topraklarında kalma, kimliklerini koruma ve şiddet içermeyen direnişlerini simgeliyor.

İSRAİL ULUSLARARASI DAVALARLA KARŞI KARŞIYA

Gazze’de 64 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başbakan Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı. İsrail ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davası ile de karşı karşıya.