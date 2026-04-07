Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 402 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Alım kapsamında önlisans mezunu adaylar arasından 396 tekniker ile 6 yardımcı hizmetler personeli istihdam edilecek. Peki, TEİAŞ Genel Müdürlüğü 402 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), bünyesindeki sürekli işçi kadrolarını doldurmak amacıyla ön lisans mezunu 402 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, başvurular önümüzdeki hafta başlayacak. Yayımlanan kılavuza göre, TEİAŞ Genel Müdürlüğü işçi alımı için son gün 17.04.2026 olarak belirlendi.

Yayımlanan ilanda; "Şirketimiz işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsünde

324'ü Elektrik, 40'ı Elektronik, 14'ü İnşaat, 8'i Harita, 4'ü Makine, 2'si Kimya, 2'si Sıhhi Tesisat, 1'i Teknik Resssam ve 1'i Kaynak Teknikeri olmak üzere toplam 396 Tekniker ile 3 Aşçı, 2 Resepsiyon Görevlisi, ve 1 Garson olmak üzere Önlisans mezunu toplam 6 yardımcı hizmetlerde görev alacak personel 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edilecektir.



İşe alınacak personelin çalıştırılacağı ili, unvanı, sayısı ve aranılan şartlar aşağıda belirtilmiş olup işgücü talebine başvurmak isteyenlerin Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında13 Nisan 2026 tarihinde yayımlanacak ilanları takip etmesi gerekmektedir. " denildi.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 402 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (13-17.04.2026 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.



İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre)

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) duyurular kısmından ilan edilecektir.

Başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları sınav veya atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

