Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"ne katıldı. İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı saldırıya değinen Erdoğan, "2 polisimiz hafif yaralandı, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Provokasyona müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelemiz sürecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Polisimize kalleş saldırıyı lanetliyoruz. 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Gerekli tahkikatlar süratle başlatıldı. Yaralı polisimize şifa diliyorum. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz, provokasyona müsaade etmeyeceğiz.

Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Biz şehitleriyle yaşayan ve şehitlerinin de yaşadığına inanan bir milletiz. Tam bin yıldır ezani Muhammediler semalarda inlesin, ocaklar sönmesin, bayrağımız şanla şerefle gururla dalgalansın diye vatanımız baki, devletimiz ebedi, milletimiz özgür olsun diye canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"CAYDIRICILIĞIMIZ ÇOK DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKARACAĞIZ"

Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Birazdan birçok tesisimizin açılışını yapacağız. TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR0 ve SUNGUR sistemlerimizin ve birçok silah grubumuzu kahraman ordumuza teslim edeceğiz. Çelik kubbenin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız. Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapıyla kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum Savunma sanayinde önümüzdeki dönemin ana hedefi, yüksek teknolojili ürünleri daha hızlı, daha efektif ve daha yüksek adetlerde üretmektir. Bugün devreye aldığımız yatırımlar belirlediğimiz hedefe giden yolda çok kritik bir merhaleyi teşkil etmektedir. Bu tesis ve sistemlerle menzile daha çabuk varacak attığımız kararlı adımları daha da hızlandırmış olacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sektöre yeni bir ufuk çizen bu eserlerin tasarım aşamasından seri üretim sürecine emeği geçen her türlü bu noktada adımı atan kardeşimi yürekten tebrik ediyor.

"İNSANSIZ TEKNOLOJİLERİN TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİĞİ BİR ÇAĞDAYIZ"

Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, dijitalleşme ve yapay zeka temelli algoritmaların savunma konseptini sil baştan şekillendirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Teknoloji ilerledikçe sahada ihtiyaç duyulan ürün ve yazılımların niteliği de günden güne değişiyor. Özellikle son dönemde yakın çevremizde patlak veren savaş, çatışma ve kriz ortamlarında buna hem de çok yakından şahitlik ediyoruz. Artık teşhis, tespit, karar alma, müdahale ve imha süreçlerinde milisaniyelerin dahi büyük bir fark oluşturduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Hava, kara ve deniz hakimiyetinin iç içe geçtiği insansız teknolojilerin ve siber uzaydaki konumlanmanın tüm dengeleri değiştirdiği bir çağdayız. Bu noktada şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz. Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz. Çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.

"TÜRKİYE KENDİ MÜHİMMATINI GELİŞTİREN BİR ÜLKEDİR"

Son 23 yılda geliştirdiğimiz ürün, sistem, yazılım ve platformlarla güçlü insan kaynağımız ve kurumsal kapasitemizle bu alanda norm koyan ülkelerden biri haline geldik. Hamdolsun bugün Türkiye kendi semalarını koruyan kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Dahası tüm bunları kendi aklımız, mühendisliğimiz ve insan kaynağımızla yapabiliyoruz. Talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin yardımına koşuyor, küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunuyoruz.

"KENDİ BİLEĞİMİZİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ"

Bakınız burada bir gerçeği sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma hatırlatmak durumundayım. Evet bugün savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün etrafımızda füzeler ve dronlar uçuşurken biz kendimizi güvende hissediyor, gece yastığa başımızı gönül huzuruyla koyabiliyoruz.

Bugün Allah korusun başımıza bir şey gelse başkasına değil her şeyden önce kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz. Bunları sadece biz değil rakiplerimiz ve hasımlarımız da gayet iyi biliyor. Ama şurası da bir gerçek ki savunma sanayinde gurur verici seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik, hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.

"ÖZEL'İN TİMSAH GÖZYAŞLARIYLA UĞRAŞIYORUZ"

Aziz milletimizin duası ve desteğiyle savunma sanayinde akıl ve alın teri döken siz kardeşlerimizin emeğiyle, kurumlarımızın eş güdümü ve devletimizin güçlü iradesiyle çok şükür bugünlere ulaştık. Tabi bunları yaparken trajikomik manzaralara da şahitlik ettik. Hatırlayın biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor diyordu. Biz savunma araçlarımızı çeşitlendirmeye çalışırken bu zatın timsah gözyaşlarıyla uğraşıyoruz.

Gözyaşlarıyla uğurladığı selefi ise bölgemizin yangın yerine döndüğü bir dönemde 'Bunlara ne gerek var? Bize kim saldıracak' diyordu. İktidara gelince savunma sanayine dokunacağız diyeninden tank palet fabrikası üzerinden istismar yapanına kadar akla vicdana ahlaka sığmayan nice sabotaj girişimiyle karşılaştık. Değerli kardeşlerim, Eğer biz bunlara kulak verseydik, savunma sanayinde bugün geldiğimiz noktanın, Allah muhafaza yakınından bile geçemezdik.

"DEMİRAĞ'IN, BAYRAKTAR'IN MİRASINA SAHİP ÇIKTIK"

'İcap ederse sırtımdaki gömleğimi bile bu maksat uğruna satmaya hazırım' diyen rahmetli Nuri Demirağ'ın yolundan gittik. Biz önüne çıkan sayısız engele rağmen biz durumdan vazife çıkardık diyerek ömrünü büyük ve güçlü Türkiye 'ye vakfeden merhum Özdemir Bayraktar abimizin mirasına sahip çıktık.

Biz döktürdüğü şahi topları dönemin savaş konseptini değiştiren çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in emanetini omuzladık. Ve neticede vecihi Hürkuş'un Barbaros Hayrettin Paşa'nın Piri Reis'in çektiği sıkıntıları zorlukları cefaları bugünün başarılarıyla taçlandırmayı, bunları gurur tablosuna dönüştürmeyi başardık. Şu rakamlara sizlerin ve aziz milletim dikkatini çekmek istiyorum.

Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde seksenden yüzde yirmiye indirdik. Sektörel ciromuz yirmi milyar doları geçti. ARGE harcamalarımız üç buçuk milyar dolar düzeyine ulaştı. Aktif proje sayımız bin dört yüzü geride bırakırken proje portföyümüz yüz milyarı açtı. 2002'de sadece iki yüz kırk sekiz milyon dolar olan savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık.

"SAVAŞLAR SONA ERDİĞİNDE BÜYÜK BİR ŞAHLANIŞA İMZA ATACAĞIZ"

2026'nın ilk çeyreğinde savunma ve havacılık ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz. Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe başta savunma sanayi olmak üzere her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız. Türkiye'nin önünü şimdiden kesmeye dönük çabalara rağmen inşallah bu büyük atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"ROKETSAN ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYONU YERİNE GETİRİYOR"

Kıymetli misafirler Türkiye'nin mühendislik iddiasını, stratejik aklını, yüksek teknoloji vizyonunu temsil eden kurumlarımızdan biri olan Roketsan'ımız bu kutlu yürüyüşte çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Geliştirdiği ürünleri bugün 50'nin üzerinde ülkeye ihraç eden Roketsan ülkemizin teknoloji eksenli kalkınmasına çok önemli katkılar yapıyor. Roketsan ailemiz yedi bini aşkın çalışanı yürüttüğü yüzlerce proje ve derin mühendislik birikimiyle üç binin üzerinde personelle çalışan dört ARGE merkezi milli patent performansı ve yetişmiş insan kaynağı ile savunma sanayimizin yüksek teknoloji karakterini güçlendirmeye demeye devam ediyor.

Şunu da bilhassa İfade etmekte fayda görüyorum Türkiye olarak uzaya bağımsız erişim hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Roket teknolojilerinden uydu fırlatma kabiliyetlerine varan geniş bir alanda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Savunma ile uzayı aynı ufukta buluşturan bu vizyonun hayata geçirilmesinde Roketsan'ın çalışmaları inşallah gücümüzü arttıracaktır.

Sektöre yaptıkları bu kritik katkılardan ötürü Roketsan ailemizin tüm mensuplarına şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

