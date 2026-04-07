UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek! Arda Güler ilk 11'de mi, Real Madrid-Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak edilirken dev karşılaşmaya dair detaylar netleşmeye başladı. İşte, Real Madrid-Bayern Münih canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmada Real Madrid, Manchester City’yi 3-0 yenerek avantaj elde etmiş, Bayern Münih ise Atalanta karşısında 6-1 galip gelmişti. Rövanş karşılaşmalarında da Real Madrid 2-1 üstünlükle Manchester City'yi elerken, Bayern Münih Atalanta'ya karşı 4-1'lik galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırdı. Şimdi ise çeyrek finalin ilk ayağında bu akşam Real Madrid ve Bayern Münih karşı karşıya gelirken aynı saatte Sporting Lizbon ve Arsenal maçı da ekranlarda olacak. Peki, Real Madrid-Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid-Bayern Münih karşılaşması Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Bayern Münih maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Karşılaşma öncesinde gözler milli futbolcumuz Arda Güler’in üzerinde. Genç millimizin bu akşam Bayern Münih karşısında maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.



REAL MADRID-BAYERN MÜNİH MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Mbappé, Vinícius Jr.

Bayern Münih: Neuer, Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlović, Olise, Gnabry, Luis Díaz, Kane

