Mart ayına ilişkin temettü takvimi geçtiğimiz haftalarda yatırımcılarla paylaşılmıştı. Açıklanan planlamaya göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 11 şirket için temettü ödemeleri bu hafta itibarıyla başlıyor. Bu şirketlerden biri de Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından TÜPRAŞ oldu. Yatırımcılar ise özellikle TÜPRAŞ’ın temettü ödeme tarihini merak ediyor. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemesi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Borsa İstanbul’da mart ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Otomotivden bankacılığa, enerjiden sigortaya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin temettü tarihleri de belli oldu. Açıklanan takvime göre, bu hafta en erken temettü ödemesini gerçekleştirecek şirket ise TÜPRAŞ olacak. TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN? Tüpraş yatırımcıları 16 Mart’ta temettü almaya hak kazanacak. Şirket hisse başına brüt 10,38 TL temettü dağıtacak. Hesaplara 18 Mart Çarşamba günü geçecek. Tüpraş yatırımcılarına ilk taksit kapsamında şu tutarlarda temettü dağıtacak: Brüt temettü: 10,38 TL Net temettü: 8,82 TL



Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) Hisse başına net temettü: 5,903 TL

Ödeme tarihi: 25 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 1.062.500.400 TL



Akbank (AKBNK) Hisse başına net temettü: 1,872 TL

Ödeme tarihi: 26 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 9.731.956.000 TL



Tofaş (TOASO) Hisse başına net temettü: 17 TL

Ödeme tarihi: 23 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 8.500.000.000 TL



Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) Hisse başına net temettü: 6,919 TL

Ödeme tarihi: 26 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 2.975.000.000 TL



Aygaz (AYGAZ) Hisse başına net temettü: 10,668 TL

Ödeme tarihi: 16 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 2.344.724.681,97 TL



Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP) Hisse başına net temettü: 4,043 TL

Ödeme tarihi: 27 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 57.715.708,75 TL



Ford Otosan (FROTO) Hisse başına net temettü: 3,094 TL

Ödeme tarihi: 16 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 10.857.155.400 TL



İş GYO (ISGYO) Hisse başına net temettü: 0,083 TL

Ödeme tarihi: 31 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 80.000.000 TL



Koç Holding (KCHOL) Hisse başına net temettü: 5,806 TL

Ödeme tarihi: 25 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 14.722.156.129,28 TL



Nuh Çimento (NUHCM) Hisse başına net temettü: 19,125 TL

Ödeme tarihi: 17 Mart 2026

Toplam nakit temettü: 2.872.835.100 TL



NİSAN AYI TEMETTÜ ÖDEMELERİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ 27 Nisan 2026 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 0,3654752 TL, net 0,3106539 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre yüzde 4,23 olarak gerçekleşti. GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş 13.04.2026 tarihinde hak kullanım tarihi üzere hisse başına brüt 2,5053686 TL, net 2,1295633 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre yüzde 3,75 oldu.

