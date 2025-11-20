Tarım İşletmeler Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ndeki reforme küçükbaş hayvan satışı, yetiştiricileri tarafından merak ediliyor. Peki, açık artırma usulüyle satılacak toplam kaç baş hayvan var? İşte tüm ayrıntılar...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla önemli bir hayvan satışı ihalesi düzenleyeceğini duyurdu.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 100 erkek ve 200 dişi olmak üzere 300 reforme küçükbaş, iki parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 1 Aralık Pazartesi günü işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecektir.

İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresi üzerinde erişim sağlanabilecek.

SEVCAN GİRGİN

