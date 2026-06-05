TOKİ tarafından başlatılan yeni açık satış kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer aldı. 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kampanyada başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve satış tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, TOKİ açık satış kampanyası 2026 fiyatları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hayata geçirilen yeni konut satış kampanyası kapsamında Türkiye genelinde binlerce konut satışa sunulacak. Kurasız gerçekleştirilecek satışlarda 2+1 ve 3+1 daireler için farklı ödeme modelleri uygulanırken, vatandaşlar başvuru süreciyle ilgili detayları merak ediyor.

TOKİ 64 İLDE KONUT SATIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ'nin 2026 açık satış kampanyası kapsamında yaklaşık 20 bin konut, 64 ilde vatandaşlarla buluşacak. Kampanya kapsamında satışlar 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kampanyada kura uygulaması yapılmayacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve kendisi ya da eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması yeterli olacak. Gelir şartı ve ikamet şartı aranmaması nedeniyle kampanyanın geniş bir kesime hitap etmesi bekleniyor.

TOKİ açık satış kampanyası 2026 fiyatları! TOKİ 64 ilde konut satışı başvuruları ne zaman?

TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI 2026 FİYATLARI

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kampanyada satışa sunulan konutların fiyatları illere ve daire büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. Peşin satışlarda yüzde 25 indirim uygulanırken, konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin TL'den başladığı belirtildi. Taksitli ödeme seçeneklerinde ise aylık ödemeler yaklaşık 18 bin TL seviyesinden başlayacak.

Vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak. İlk seçenekte peşin ödeme yapanlar yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat veren alıcılara 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı 12 ay sonra ödenecek ve kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak.

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

TOKİ açık satış kampanyası 2026 fiyatları! TOKİ 64 ilde konut satışı başvuruları ne zaman?

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