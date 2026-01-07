Sosyal medya platformu X (eski ismiyle Twitter) kullanıcıları, yaşanan erişim sorunlarının ardından "Twitter (X) çöktü mü?" sorusuna cevap aranıyor. Yaşanan aksaklıklara ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmediği ise yakından takip ediliyor.

Dünyanın en çok çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter (X), bugün erişi sıkıntılarıyla gündeme geldi. 7 Ocak 2026 Çarşamba günü platformu giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Akış yenilenemedi" uyarısıyla karşılaşmaya başladı.

Twitter (X) çöktü mü? İşte son 24 saat kesinti raporu

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

7 Ocak 2026 Çarşamba günü Twitter'da küresel çapta bir çökme yaşanmamıştır. Downdedector verilerinde yer yer kesintiler gözükmektedir. Yaşanan soruna dair Twitter ya da ilgili resmi kurumlardan herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

Son 24 saatlik verilere göre, kesinti bildirimlerinde zaman zaman yükseliş yaşandığı dikkat çekiyor. Twitter’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcıların ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

