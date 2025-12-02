Ordu'nun Ünye ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Albastı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yapan Uğur Arpacı, hayatını kaybetti. Ardından "Uğur Arpacı neden öldü?" sorusu gündeme geldi.

Ünye’de bir dönem Aybastı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevini de yürüten Temizlik İşleri Müdürü Uğur Arpacı, hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat eden 39 yaşındaki Arpacı, evli ve iki çocuk babasıydı. Arpacı’nın ölüm nedeni merak ediliyor.

Uğur Arpacı'nın neden öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bir dönem Aybastı Belediyesi'nde Zabıta Müdürlüğü yaptığı biliniyordu.

39 yaşındaki Arpacı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Cenazesi, memleketi Aybastı’da defnedilecek.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Arpacı’nın vefatından hemen sonra şu taziye mesajını yayımladı;

“Belediyemizde birlikte görev yaptığımız değerli mesai arkadaşımız, kardeşimiz Temizlik İşleri Müdürümüz Uğur Arpacı’nın evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Uğur Arpacı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ailemizin başı sağ olsun.”

