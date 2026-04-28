İnsan Kaynakları Ofisi’nin yürüttüğü ve her yıl on binlerce üniversite öğrencisinin başvurduğu Ulusal Staj Programı’nda (USP) 2026 dönemi başvuru süreci geride kaldı. Programa başvuru yapan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Peki, Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuruları 31 Aralık'ta tamamlanan Ulusal Staj Programı'nın (USP) değerlendirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatları yakalamak isteyen öğrenciler, sonuçlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

İnsan Kaynakları Ofisi’nin USP sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıl verilerine bakıldığında, 2025’te mart ayında tamamlanan başvuruların ardından aday havuzu mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, USP sonuçlarının da benzer bir takvimle açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformuna e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, genç insan kaynağımızın kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekleriyle ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen erken dönem kariyer programıdır. Program aracılığıyla; gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve bu imkânların tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’na başvuru yapan öğrenciler; akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendirilmektedir. İşverenler staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin söz konusu yeterlilik alanlarında (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) aldıkları puanları esas alarak objektif bir şekilde iletmektedir.

