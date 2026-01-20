Kanal D ekranlarında her pazartesi günü izleyicisiyle buluşan Uzak Şehir dizisinin 47.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımının ardından dizinin takipçileri, 47.bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de heyecanın dozu gitgide artmaya devam ediyor. Boran'ın yoğun bakımdan uyanmasıyla dizi farklı bir boyut kazandı. Alya ve Cihan birbirlerine daha sıkı bağlanırken duygusal yakınlaşmaları da dikkat çekiyor. Bu kapsamda Uzak Şehir'in 47. bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından gözler yeni bölüme çevrildi.

Uzak Şehir 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir'in büyük bir ilgiyle takip edilen 47.bölümü, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle bir araya gelecek. Yeni bölün öncesi fragman sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Uzak Şehir 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR'İN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Uzak Şehir 47.bölüm fragmanında tansiyon zirveye çıkıyor. Boran, Alya'yı Cihan'dan ayırabilmek için her yolu denemeye devam ediyor. Son olarak Alya ile oğlu Cihan'ı ayırmak için planlar kurar. Alya, Cihan ile oğl arasında zorlu bir tercih yapmak zorunda kalır. İkilinin yoluna bir kez daha büyük bir engel konuluyor.

Öte yandan Zerrin, çocuğuna ulaşabilmek için Demir’in sunduğu şartları kabul ederken, hayatındaki en büyük kararını alır. Bu durum Zerrin ve Kaya’yı da derinden etkiler. Boran ise Alya'yı geri kazanabilmek için çareyi Ecmel’in yanında olmak da bulur.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak TV yayın akışı

Haberle İlgili Daha Fazlası