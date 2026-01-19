19 Ocak Pazartesi TV yayın akışı listesi belli oldu. Pazartesi akşamını evde TV karşısında geçirmek isteyenler hangi yapımların ekrana geleceğini araştırmaya başladı.

Kanal D, TRT1, ATV, Star TV, Show TV, Now, TV8 yayın akışı yayınlandı. Bu kapsamda ''Bu akşam televizyonda hangi diziler var?'' sorusuna cevap aranıyor. Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve yarışmalar arama motorlarında sorgulatılıyor.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, ATV'de A.B.İ., Show TV'de Eyvah Eyvah 2, Star TV'de Otel Transilvanya 3, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve NOW'da Kıskanmak ekrana gelecek.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak TV yayın akışı

19 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Beyaz'la Joker

02:30 - Poyraz Karayel

04:30 - Üç Kız Kardeş

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak TV yayın akışı

19 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 – İstiklal Marşı

05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:25 - Kalk Gidelim

09:10 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:35 - Kara Ağaç Destanı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Vefa Sultan

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak TV yayın akışı

19 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 - A.B.İ.

23:40 - Kuruluş Orhan

02:40 - Bir Gece Masalı

05:00 - Aldatmak

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak TV yayın akışı

19 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Eyvah Eyvah 2

22:30 - Küçük Esnaf

00:30 - Kızılcık Şerbeti

03:00 - Eyvah Eyvah 2

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak TV yayın akışı

19 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Otel Transilvanya 3

21:45 - Otel Transilvanya 3

00:00 - Sahipsizler

02:30 - Aramızda Kalsın

04:00 - Kaderimin Oyunu

05:30 - Erkenci Kuş

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak TV yayın akışı

19 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak TV yayın akışı

19 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 – Kıskanmak

22:45 - Sahtekarlar

01:45 - Çifte Milyon

04:00 - Şevkat Yerimdar

05:00 - Ruhun Duymaz

06:00 - Son Yaz

