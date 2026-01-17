Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, Show TV, Now ve TV8’in güncel yayın akışı listeleri belli oldu. İşte 17 Ocak 2026 TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar...

Bu akşam televizyon karşısına geçmeyi planlayanlar TV yayın akışını araştırmaya başladı. 17 Ocak 2026 tarihli TV yayın akışının yayınlanlamasıyla hangi dizilerin, yarışmaların ve filmlerin yayınlanacağı netleşti. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, Show TV, Now ve TV8 ekranlarında ekrana gelecek yapımlar...

Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kirpi Sonic, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Bizim Köyün Şarkısı, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler, NOW TV'de Çifte Milyon ekrana gelecek.

17 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı

05:25 Yedi Numara

06:10 Ege'nin Hamsisi

08:35 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Taşacak Bu Deniz

14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

01:50 Taşacak Bu Deniz

04:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

16 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

00:15 Eşref Rüya

02:30 Poyraz Karayel

17 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 A.B.İ

13:30 Çakallarla Dans 3

15:30 Sağ Sağlim

17:10 Sümela'nın Şifresi Temel

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic

22:30 A.B.İ

02:00 Kardeşlerim

17 OCAK SHOW YAYIN AKIŞI

08:00 İşte Hayat

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Gülen Adam

15:30 Veliaht Tekrar

18:25 Show Haber

20:00 Güldür Güldür Show tekrar

00:15 Kızılcık Şerbeti

17 OCAK STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Bizim Köyün Şarkısı

22:15 Bizim Köyün Şarkısı

00:30 Alemde Bir Gece

17 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:45 Gazete Magazin

17 OCAK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 Çifte Milyon

19:00 Ozan Gündoğdu ile Now Haber

20:00 Çifte Milyon

22:45 Çifte Milyon tekrar

00:00 Efsane Futbol

