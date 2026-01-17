17 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, Show TV, Now ve TV8’in güncel yayın akışı listeleri belli oldu. İşte 17 Ocak 2026 TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar...
Bu akşam televizyon karşısına geçmeyi planlayanlar TV yayın akışını araştırmaya başladı. 17 Ocak 2026 tarihli TV yayın akışının yayınlanlamasıyla hangi dizilerin, yarışmaların ve filmlerin yayınlanacağı netleşti. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, Show TV, Now ve TV8 ekranlarında ekrana gelecek yapımlar...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kirpi Sonic, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Bizim Köyün Şarkısı, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler, NOW TV'de Çifte Milyon ekrana gelecek.
17 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Yedi Numara
06:10 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Taşacak Bu Deniz
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
01:50 Taşacak Bu Deniz
04:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
16 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Eşref Rüya
02:30 Poyraz Karayel
17 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ
13:30 Çakallarla Dans 3
15:30 Sağ Sağlim
17:10 Sümela'nın Şifresi Temel
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic
22:30 A.B.İ
02:00 Kardeşlerim
17 OCAK SHOW YAYIN AKIŞI
08:00 İşte Hayat
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Gülen Adam
15:30 Veliaht Tekrar
18:25 Show Haber
20:00 Güldür Güldür Show tekrar
00:15 Kızılcık Şerbeti
17 OCAK STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Köyün Şarkısı
22:15 Bizim Köyün Şarkısı
00:30 Alemde Bir Gece
17 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:45 Gazete Magazin
17 OCAK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 Çifte Milyon
19:00 Ozan Gündoğdu ile Now Haber
20:00 Çifte Milyon
22:45 Çifte Milyon tekrar
00:00 Efsane Futbol