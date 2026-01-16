Bu akşam televizyonda hangi yapımların yer aldığı merak ediliyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü için Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Show TV'de popüler diziler ve filmler izleyicilerle buluşacak. Ekran başındakiler, favori yapımlarını kaçırmamak için güncel TV yayın akışını araştırıyor.

Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapımlar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Favori dizilerin yeni bölümleri ekrana gelirken MasterChef'in yeni bölümü de izleyicileri adete televizyona kilitleyecek. İşte bugünün televizyon yayın akışı listesi…

Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV'de Veliaht, Star TV'de Gülen Gözler, ATV'de A.B.İ., NOW'de Ailenin Şerefi, TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yer alacak.

Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

16 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Beyaz'la Joker

Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

16 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Gülen Gözler

22:00 Umut Kanatları

23:30 Umut Kanatları

01:30 Aramızda Kalsın

Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

16 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfaktaki Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A.B.İ.

23:40 Unutursam Fısılda

02:00 Bir Gece Masalı

Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

16 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

00:15 Kızılcık Şerbeti

Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

16 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Vefa Sultan

Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

16 OCAK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Ailenin Şerefi

22:30 Kıskanmak

01:30 Çifte Milyon

Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

16 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

İLGİLİ HABERLER HABERLER Çarşamba günü hangi diziler var? 14 Ocak TV yayın akışı

Haberle İlgili Daha Fazlası