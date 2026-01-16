Bu akşam televizyonda neler var? 16 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor
Bu akşam televizyonda hangi yapımların yer aldığı merak ediliyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü için Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Show TV'de popüler diziler ve filmler izleyicilerle buluşacak. Ekran başındakiler, favori yapımlarını kaçırmamak için güncel TV yayın akışını araştırıyor.
Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapımlar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Favori dizilerin yeni bölümleri ekrana gelirken MasterChef'in yeni bölümü de izleyicileri adete televizyona kilitleyecek. İşte bugünün televizyon yayın akışı listesi…
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV'de Veliaht, Star TV'de Gülen Gözler, ATV'de A.B.İ., NOW'de Ailenin Şerefi, TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yer alacak.
16 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Beyaz'la Joker
16 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Gülen Gözler
22:00 Umut Kanatları
23:30 Umut Kanatları
01:30 Aramızda Kalsın
16 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfaktaki Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ.
23:40 Unutursam Fısılda
02:00 Bir Gece Masalı
16 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
16 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan
16 OCAK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ailenin Şerefi
22:30 Kıskanmak
01:30 Çifte Milyon
16 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm